Более 17 тыс жителей Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию за сутки – МО РФ

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Более 17 тысяч жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы за сутки в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия официальных властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 17 105 человек, из них 4 095 детей", – сказал Мизинцев, отметив, что с начала специальной военной операции эвакуированы уже 401 216 человек, из которых 84 865 – дети.

Генерал отметил, что из Мариуполя удалось эвакуировать 4 453 человека. Украинская сторона помощь не оказывала. В общей сложности, по словам Мизинцева, от беспредела, устроенного неонацистами, из города спасены уже 86 718 человек.

Начальник Национального центра управления обороной РФ подчеркнул, что значительная часть насильно удерживаемых радикалами в украинских городах мирных жителей продолжает искать любые возможности эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан в официальные структуры РФ.

"За прошедшие сутки поступило еще 2 329 таких обращений, а всего в базе данных их уже 2 724 332 из 2 095 населенных пунктов Украины", – сообщил генерал.

Мизинцев добавил, что границу России пересекли 47 551 автомобилей, из них 1 881 въехали в страну за последние сутки.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что силовики Чечни освободили здание администрации Мариуполя. Он отметил, что оставшиеся в живых бандиты предпочли не рисковать и оставили позиции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.