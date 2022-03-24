Около 60 судов не могут выйти из украинских портов из-за установки морских мин – МИД РФ

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Порядка 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки украинской стороной морских мин. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам представителя ведомства, боевики создали большие риски для судоходства в Черном и других морях. В частности, были установлены около 400 украинских якорных мин устаревших типов, они были заложены на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

"В итоге около 60 судов не могут выйти из украинских портов. Оторвавшиеся от якорей мины дрейфуют в сторону пролива Босфор и могут достигнуть даже Средиземного моря, что создает угрозу для гражданской навигации", – отметила Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее российские военнослужащие разминировали в Херсонской области несколько полей, принадлежащих местным сельхозпроизводителям. Как сообщили в Минобороны, в подразделения инженерных войск обратились местные власти и попросили помочь обезопасить от мин плодородные земли перед началом посевной.

В результате было найдено и обезврежено более 12 тысяч взрывоопасных предметов. Сообщается, что украинские минеры закладывали их на этой территории последние 8 лет.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.