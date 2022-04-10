Россия при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США, заявили в МИД РФ.

ВМС Украины выставили мину в районе стоянки иностранных судов в порту Мариуполя, передает МО РФ.

Мэр Мелитополя рассказала, как Киев оставил более 250 тысяч жителей без энергоснабжения.