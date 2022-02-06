Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на президентских выборах

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Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что Париж выйдет из НАТО в случае ее победы на выборах. Об этом она объявила в ходе выступления на встрече с избирателями в Реймсе.
"Мы должны свободно защищать свои интересы. <...> Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты", – приводит слова Ле Пен РИА Новости.
В ходе встречи с избирателями были продемонстрированы видеообращения политиков из разных стран, которые поддерживают кандидатуру Ле Пен на выборах президента Франции. В частности, в ее поддержку высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и политики из Нидерландов, Португалии и Италии.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал отменить антироссийские санкции. Он отметил, что Париж не должен позволять Вашингтону использовать его в качестве инструмента действий Соединенных Штатов.
Выборы президента Франции состоятся в апреле этого года. Официально об участии в них объявили лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, представительница партии "Республиканцев" Валери Пекресс, экс-министр юстиций Кристиана Тобира и журналист Эрик Земмур.
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