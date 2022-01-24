Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

04:43

Кандидат в президенты Франции призвал снять санкции с России

политика

Фото: depositphotos/viperagp

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал отменить антироссийские санкции. Он отметил, что Париж не должен позволять Вашингтону использовать его в качестве инструмента действий США.

"Мы должны быть другом России. Мы должны перестать быть инструментом действий США, которые пытаются разъединить Россию и Францию с Германией. Каждый раз, когда происходит их сближение, американцы находят способы разъединить их. Это мое мнение", – сказал он в эфире телеканала France 5.

Политик также рассказал, что любит русскую культуру и является поклонником Достоевского, Толстого и Гроссмана. Земмур добавил, что французы и россияне являются двумя великими народами.

Выборы президента Франции состоятся в апреле этого года. Официально об участии в них объявили лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, представительница партии "Республиканцев" Валери Пекресс, экс-министр юстиций Кристиана Тобира и журналист Эрик Земмур.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ряд крупных государств Евросоюза не поддерживает планов о введении санкций против России из-за обострения ситуации с Украиной. Отмечалось, что Франция и Германия отдают предпочтение переговорам с РФ.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать