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Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал отменить антироссийские санкции. Он отметил, что Париж не должен позволять Вашингтону использовать его в качестве инструмента действий США.

"Мы должны быть другом России. Мы должны перестать быть инструментом действий США, которые пытаются разъединить Россию и Францию с Германией. Каждый раз, когда происходит их сближение, американцы находят способы разъединить их. Это мое мнение", – сказал он в эфире телеканала France 5.

Политик также рассказал, что любит русскую культуру и является поклонником Достоевского, Толстого и Гроссмана. Земмур добавил, что французы и россияне являются двумя великими народами.

Выборы президента Франции состоятся в апреле этого года. Официально об участии в них объявили лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, представительница партии "Республиканцев" Валери Пекресс, экс-министр юстиций Кристиана Тобира и журналист Эрик Земмур.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ряд крупных государств Евросоюза не поддерживает планов о введении санкций против России из-за обострения ситуации с Украиной. Отмечалось, что Франция и Германия отдают предпочтение переговорам с РФ.