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Бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен призвал Париж скорее признать Крым российским. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее", – сказал Вуазен.

Политик выразил уверенность, что санкции, введенные против РФ, сыграли на пользу стране.

"Санкции выгодны не Западу. Санкции выгодны России", – подчеркнул Вуазен.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал причиной потери Крыма Украиной в 2014 году бездействие военных.

