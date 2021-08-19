Большинство крымчан положительно относятся к воссоединению полуострова с Россией

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Среди опрошенных крымчан 93 процента положительно относятся к воссоединению полуострова с Россией, и лишь четыре процента – отрицательно. Об этом сообщает ВЦИОМ, опираясь на результаты опроса 1 600 жителей Крыма и Севастополя в возрасте от 18 лет.
В опросе отмечается, что если бы референдум о присоединении Крыма к России провели сейчас, то 88 процентов жителей полуострова поддержали бы данную идею. 89 процентов жителей Крыма считают, что полуостров более успешно развивается сейчас, когда стал частью РФ и лишь два процента опрошенных придерживаются мысли, что регион лучше развивался в составе Украины. Однако есть и те (четыре процента), кто считает, что полуостров не развивался ни тогда, ни сейчас.
"При этом 70 процентов крымчан отметили, что воссоединение полуострова с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей. 16 процентов ответили, что это событие не сказалось на их жизни, а девять процентов считают, что сказалось отрицательно", – говорится в исследовании.
Подчеркивается, что положением дел в Крыму довольны 75 процентов жителей, недовольны – 21 процент.
Исследование ВЦИОМ проводилось 11–12 августа с помощью телефонного интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
Ранее ВЦИОМ представил исследование, в результате которого выяснилось, что 79 процентов россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению).
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