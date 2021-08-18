Более 20% россиян выступили за перенос столицы в Сибирь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

22% россиян поддерживают идею переноса столицы в Сибирь со строительством в данном регионе пяти новых городов. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования портала SuperJob.

По их мнению, такие шаги помогут экономическому и демографическому развитию Сибири.

За строительство новых городов без переноса административного центра высказались еще 30% респондентов, обосновавшие свою позицию тем, что именно Москва традиционно воспринимается как столица России.

Также 6% опрошенных высказались за один лишь перенос столицы.

"Против идеи выступают 27% россиян. В числе их аргументов – чрезвычайно высокая стоимость такого проекта, а также удаленность новой столицы от европейской части страны, где традиционно проживает большинство населения", – говорится в материалах исследования.

Опрос был проведен среди жителей всех регионов России, в том числе городов-миллионников, относящихся к экономически активной части населения.

Ранее Владимир Путин заявил о возможном переносе ряда офисов крупных компаний в Сибирь. Он отметил, что перенос федеральных структур и головных офисов позволит сконцентрировать средства от налогов в данном регионе.