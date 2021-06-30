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Политика

16:55

Путин высказался о возможном переносе столицы РФ в Сибирь

власть политика

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Владимир Путин заявил о возможном переносе ряда офисов крупных компаний в Сибирь.

"Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или как минимум переводить туда те крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве", – сказал он во время ежегодной прямой линии.

Российский лидер также прокомментировал предложение перевести федеральное правительство в Омск, чтобы представители власти могли лично оценить состояние экологии в городе.

"Я слышу, было предложение перевести федеральное правительство в Омск. Знаете, это же не решит проблему", – отметил президент.

Ранее Путин заявил о необходимости сохранить тенденцию снижения безработицы в РФ. Он напомнил, что за пандемийный период безработица в России выросла до 5,9%. Теперь перед правительством стоит задача вернуться на допандемийный уровень.

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