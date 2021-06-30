Путин заявил, что его главное достижение на посту президента еще впереди

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии с россиянами ответил на вопрос о своем главном достижении на посту президента.

Глава государства выразил надежду, что оно еще впереди.

Отвечая на вопрос о том, чем он будет заниматься после отставки, Путин пошутил и сказал, что будет "сидеть на печке".

Очередная прямая линия с россиянами продлилась 3 часа и 42 минуты. Президент ответил на 68 вопросов. Заявки на вопрос президенту принимали до самого конца программы. Задать свой вопрос Путину можно было в том числе в специальном приложении.

Прямая линия прошла в этом году без аудитории в студии. Программа выходила в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме телемоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.