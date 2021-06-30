Путин рассказал, что поет русские и советские песни

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Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о том, какие песни он поет на отдыхе.

"Я же русский человек, я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан. Пою русские песни, советские, они мелодичные и содержательные", – поделился президент.

При этом глава государства отметил, что у него не много времени для отдыха.

В среду, 30 июня, Путин проводит очередную ежегодную прямую линию, во время которой в режиме телемоста президент отвечает на вопросы жителей России и других стран.

Это 19-я прямая линия Владимира Путина. Первые 5 из них продолжались менее 3 часов, а с 2007 года эфир стабильно длился более 3 часов. Самой продолжительной стала прямая линия в 2013 году – 4 часа 47 минут. В 2020 году прямая линия не проводилась из-за пандемии коронавируса, а ее элементы были включены в большую пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря.

