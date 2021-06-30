Путин заявил о необходимости мечтать

Путин ответил на вопрос о мечтах

Владимир Путин заявил, что в жизни необходимо всегда надеяться на лучшее и продолжать мечтать. Таким образом во время прямой линии президент ответил на вопрос из Брянской области о том, какая его мечта уже не может сбыться.

"Все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может не быть связано с мечтой, и надеюсь, у вас тоже она есть, и у меня. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее. Надо, мне кажется, настраивать себя на позитивный лад. Надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется", – ответил глава государства.

Также Путин подчеркнул необходимость вакцинации, поскольку коронавирус сам не уйдет.

Ранее президент заявил, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса. Путин выразил надежду, что Россия достигнет коллективного иммунитета, чтобы во всех сферах возобновилась работа в обычном режиме.

