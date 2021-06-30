Путин прокомментировал необходимость введения локдауна в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин заявил, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса.
"Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы и без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, падают доходы населения", – отметил президент во время ежегодной прямой линии.
Глава государства подчеркнул, что в рамках этих действий в некоторых субъектах страны и вводится обязательная вакцинация для определенных категорий граждан. При этом Путин отметил, что решение принято в рамках закона от 1998 года, где говорится об иммунной защите населения.
"Вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах РФ по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска", – объяснил Путин, добавив, что никакой неразберихи в данном вопросе в России нет.
Президент также сказал, что в стране были предложения перенести вакцинацию против коронавируса в национальный календарь прививок, однако решение принято не было, поскольку депутаты Госдумы эту идею не поддержали.
Путин выразил надежду, что Россия достигнет коллективного иммунитета, чтобы во всех сферах возобновилась работа в обычном режиме.
"Я надеюсь, в конце концов, что все-таки мы достигнем такого коллективного иммунитета, о котором мы говорим, в том числе благодаря активному прививочному процессу, и школы и высшие учебные заведения, предприятия малого и среднего бизнеса, крупные наши компании будут работать в обычном режиме", – сказал Путин.
Ранее президент призвал граждан в вопросах о коронавирусе опираться на мнение специалистов, а не тех, кто подвержен слухам.
По словам президента, последствия перенесенного заболевания без вакцинации могут быть тяжелыми. Путин отметил, что в России уже порядка 23 миллионов граждан привились от COVID-19, при этом трагических последствий этого процесса не наблюдалось.
Путин не поддержал обязательную вакцинацию ряда категорий граждан
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