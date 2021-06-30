Путин призвал не опираться на слухи в вопросах коронавируса

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Владимир Путин призвал граждан в вопросах о коронавирусе опираться на мнение специалистов, а не тех, кто подвержен слухам.

По словам президента, последствия перенесенного заболевания без вакцинации могут быть тяжелыми. В ходе прямой линии Путин отметил, что в России уже порядка 23 миллионов граждан привились от COVID-19, при этом трагических последствий этого процесса не наблюдалось.

Глава государства также признался, что люди из его ближайшего окружения болели инфекцией и после прививки, но течение болезни было легким.

Ранее Владимир Путин заявил, что не поддерживает проведение вакцинации граждан от коронавируса на обязательных условиях.

Он отметил, что в соответствии с законом обеспечение иммунной защиты населения является обязательным, однако вакцинация от коронавируса не была внесена в данную категорию.

