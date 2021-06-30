Песков заявил о положительном эффекте мер правительства в условиях пандемии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о положительном эффекте от мер правительства по поддержке бизнеса и граждан в условиях обострения ситуации с коронавирусом. Он также отметил менее критичный настрой россиян по сравнению с тем, каким он был в декабре прошлого года.
"Это не значит, что все проблемы прошли. Проблемы есть, многие еще впереди. Но все-таки эффект положительный от мер, которые принимает правительство, руководство страны, налицо. И общий настрой, может быть, не такой критичный, как это было в декабре", – приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что на прямую линию с президентом поступают вопросы о социальных и экономических последствиях пандемии, при этом, по его словам, минувшей зимой ситуация в стране, в том числе с трудоустройством, была более тяжелая. Сейчас начинают давать эффект программы по поддержке занятости и борьбе с безработицей, а также программы поддержки бизнеса, добавил Песков.
Ранее представитель Кремля заявил, что не располагает сведениями о планах введения новых антиковидных ограничений в России на федеральном уровне. Тем не менее он добавил, что решение данного вопроса остается за регионами.
Песков заявил, что в России не предусмотрено наказание за отказ от вакцинации
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