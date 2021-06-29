Песков заявил, что не знает о планах введения новых COVID-ограничений в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями о планах введения новых антиковидных ограничений в России на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, мне неизвестно о каких-то ограничениях", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Тем не менее он добавил, что решение вопроса о введении каких бы то ни было ограничений в связи с эпидемической ситуацией остается за регионами.

Ранее Песков заявил, что в России де-юре и де-факто нет обязательной вакцинации, но есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.

По его словам, региональные власти вводят условия для работы в некоторых сферах, в том числе и в виде обязательной вакцинации.

