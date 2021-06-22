Песков прокомментировал заявление Москальковой о дискриминации непривившихся граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о дискриминации непривитых от COVID-19 граждан, отметив, что люди без иммунитета к коронавирусу в любом случае окажутся в менее выгодном положении, поскольку инфекция ведет себя максимально нестандартно. Об этом сообщает ТАСС.
"Поведение вируса настолько нестандартное, что так или иначе те, кто не привит, и те, кто не имеет антител, не имеет иммунитета, попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет, – либо переболев, либо сделав прививку", – заявил Песков.
Он подчеркнул, что ситуация, о которой сообщила Москалькова, безусловно, должна быть рассмотрена в Оперштабе. Однако, по словам представителя Кремля, текущая эпидемиологическая обстановка требует принятия самых энергичных мер.
Ранее Москалькова заявила, что подталкивать людей к вакцинации от COVID-19 через ограничение в правах – это "нечестная игра". Она отметила, что получает большое число обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты.
В качестве примера она привела ситуацию в компании "Норильский никель". Там непривившимся сотрудникам пригрозили отсутствием летних отпусков и премий в дальнейшем.
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