Москалькова сообщила, что получает много обращений о дискриминации непривившихся граждан

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Подталкивать людей к вакцинации от COVID-19 через ограничение в правах – это нечестная игра. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире радио "Вести FM".

Она отметила, что получает большое число обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты.

В качестве примера она привела ситуацию в компании "Норильский никель". Там непривившимся сотрудникам пригрозили отсутствием летних отпусков и премий в дальнейшем.

"Я считаю, что такое стимулирование прививки – это нечестная игра, нечестная акция. Идея сама по себе правильная – оградить общество, а механизмы, которыми она реализуется сегодня – они порождают просто массовый психоз, боязнь людей к принуждению", – сказала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека заявила, что нет причин дискриминировать тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям или имеет антитела. Таким образом, государству и работодателям важно найти решение для людей, которым вакцинация противопоказана.

В качестве одного из вариантов Москалькова предложила отправлять таких сотрудников в долгосрочные оплачиваемые отпуска или на больничный.

Омбудсмен подчеркнула, что изначально к вопросу обязательной вакцинации подошли дифференцировано. Первым нормативно правовым актом стал приказ главного санитарного врача Москвы, который касался лишь работающих с населением – врачей, сотрудников общепита и социальной сферы.

"Но сегодня это расползлось, эта дифференциация совершенно потерялась и, кроме того, те угрозы по отношению к тем, кто не может вакцинироваться или не хочет, на мой взгляд, они могут быть отнесены к нарушению прав", – добавила она.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. В вопросе добровольного или обязательного характера вакцинации необходимо соизмерять ценности отдельной жизни и защиты всего населения, уверен он.

