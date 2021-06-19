Минтруд сообщил, что сотрудника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить от работы

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Сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", – сказал он.

Котяков пояснил, что работник может быть отстранен от исполнения обязанностей на период эпидемии, если объективных причин для невакцинации у него нет.

Ранее Котяков сообщил, что Трудовым кодексом РФ не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.

До этого главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг в столице.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.