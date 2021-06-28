Песков прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в РФ
В России де-юре и де-факто обязательной вакцинации нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, региональные власти вводят условия для работы в некоторых отраслях, в том числе и условие обязательной вакцинации.
"Но, опять же, это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Ситуация де-факто и де-юре такая", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий. В связи с этим столичные власти разрешили работодателям отстранять непривившихся работников без выплаты им зарплаты.
Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввел ряд российских регионов.
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