Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной – Песков

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Вакцинация от коронавирусной инфекции в России по-прежнему добровольная, Владимир Путин во время прямой линии даст пояснения на эту тему. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "России 24".

"Вакцинация действительно остается добровольной. Я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ", – подчеркнул Песков.

Ранее он отметил, что вакцинировать от коронавируса 60% россиян к осени не удастся. При этом представитель Кремля сообщил, что темпы вакцинации в стране набрали хорошую динамику.

