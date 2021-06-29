Гинцбург заявил, что летальность от коронавируса может увеличиться до 5–10%

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Доля летальных исходов от COVID-19 может повыситься с 1–2% до 5–10%, поэтому необходимо вакцинироваться, чтобы не допустить такого развития ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"В определенном проценте случаев, который по всей видимости будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1–2%, а порядка 5–10%. Поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет", – заявил он на пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что добиться вакцинации 60% россиян к осени не удастся. По его словам, количество желающих вакцинироваться стало расти только на этой неделе, до этого динамика, к сожалению, была низкой, но сейчас ситуация меняется.

