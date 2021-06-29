Полную вакцинацию от коронавируса прошли 11,5% россиян – президент РАН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России полностью вакцинировались от коронавируса 11,5 процента граждан, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"За прошедший месяц есть сдвиг, но он очень небольшой, на сегодняшний день около 11,5 процента россиян прошли полную вакцинацию", – отметил он.
По словам специалиста, темпы вакцинации все еще остаются низкими. При этом пандемия может быть побеждена при вакцинации 60–70 процентов россиян. Президент РАН добавил, что добиться коллективного иммунитета можно только при активном получении прививок.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинировать от коронавируса 60 процентов россиян к осени не удастся. По его словам, сроки прививочной кампании будут сдвигаться.
В России в настоящее время количество привившихся от коронавируса достигло 23 миллионов человек.
Многие регионы России объявили о введении обязательной вакцинации
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