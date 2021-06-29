Песков заявил, что вакцинировать 60% россиян к осени не удастся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинировать от коронавируса 60% россиян к осени не удастся. По его словам, сроки прививочной кампании будут сдвигаться.
"Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе стало расти более или менее количество желающих вакцинироваться", – приводит слова Пескова РИА Новости.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что темпы вакцинации в стране набрали хорошую динамику. Речь идет о последних нескольких днях. Власти рассчитывают, что ситуация и дальше будет развиваться по активному сценарию.
"К сожалению, до этого динамика вакцинации была на низком уровне, несмотря на то что все возможности для этого государством были созданы. Слава богу, сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая", – заключил Песков.
Ранее сообщалось, что в России количество привившихся от коронавируса достигло 23 миллионов человек.
Также говорилось, что обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан будет введена еще в 8 регионах.
Перед этим главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.
Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.
Песков прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в РФ
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