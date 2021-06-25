Депздрав объяснил порядок консультаций перед вакцинацией от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Департамент здравоохранения Москвы разъяснил, каким образом осуществляется отвод от вакцинации. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Депздраве уточнили, что перед получением прививки можно обратиться за консультацией в любую поликлинику столицы.

Также в ведомстве напомнили, что работодатели не обязаны предоставлять справки о вакцинации 60% работников определенных сфер ни в правительство Москвы, ни в Роспотребнадзор.

"Мы осуществляем автоматическую сверку данных о вакцинированных работниках с ЕМИАС и государственной информационной системой Минздрава России (Единый по стране регистр вакцинированных) и проверяем выполнение показателя в 60%", – уточнили в пресс-службе.

Информация о медотводах, как отметили в департаменте, может быть полезной только для работодателей.

Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.