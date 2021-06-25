Власти Москвы заявили о необходимости привить еще около 2 млн человек до 15 июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В сферах, чьи работники подлежат обязательной вакцинации от коронавируса, работают 3,5–4 миллиона москвичей, для достижения планки в 60% вакцинированных необходимо привить около 2 миллионов человек до 15 июля. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Москве были определены сферы, работники которых должны привиться. По нашим оценкам, в них работают около 3,5–4 миллионов человек. С учетом вакцинированных и переболевших где-то полгода назад это примерно 2 миллиона человек", – сказала она в эфире Первого канала.

По расчетам Раковой, при сохранении текущих темпов вакцинирования, заданные 60% работников данных сфер будут привиты первым компонентом к 15 июля и вторым – к 15 августа. Также вице-мэр рассказала, что регистрация вакцины "Спутник Лайт" будет осуществлена в ближайшие дни.

"Мы в ближайшие дни ждем уже регистрации "Спутника Лайт" на федеральном уровне, выхода этого "Спутника Лайт" в оборот. Будем организовывать пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах", – добавила Ракова.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60 процентов сотрудников столичных предприятий.