Власти Москвы заявили о необходимости привить еще около 2 млн человек до 15 июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В сферах, чьи работники подлежат обязательной вакцинации от коронавируса, работают 3,5–4 миллиона москвичей, для достижения планки в 60% вакцинированных необходимо привить около 2 миллионов человек до 15 июля. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Москве были определены сферы, работники которых должны привиться. По нашим оценкам, в них работают около 3,5–4 миллионов человек. С учетом вакцинированных и переболевших где-то полгода назад это примерно 2 миллиона человек", – сказала она в эфире Первого канала.
По расчетам Раковой, при сохранении текущих темпов вакцинирования, заданные 60% работников данных сфер будут привиты первым компонентом к 15 июля и вторым – к 15 августа. Также вице-мэр рассказала, что регистрация вакцины "Спутник Лайт" будет осуществлена в ближайшие дни.
"Мы в ближайшие дни ждем уже регистрации "Спутника Лайт" на федеральном уровне, выхода этого "Спутника Лайт" в оборот. Будем организовывать пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах", – добавила Ракова.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.
Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.
Уточнялось, что всего должны быть привиты 60 процентов сотрудников столичных предприятий.
Врач рассказала о вакцинации от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: