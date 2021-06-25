Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут еще в восьми регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан будет введена еще в 8 регионах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на 8 субъектов", – отметила она в рамках заседания Координационного совета правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60 процентов сотрудников столичных предприятий.

В связи с этим столичные власти разрешили работодателям отстранять непривившихся работников без выплаты им зарплаты.

Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввел ряд российских регионов.

