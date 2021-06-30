Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан

Путин: я не поддерживаю обязательную вакцинацию

Владимир Путин заявил, что не поддерживает проведение вакцинации граждан от коронавируса на обязательных условиях.

"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, продолжаю придерживаться этой точки зрения", – сказал президент в ходе ежегодной прямой линии.

Путин отметил, что в соответствии с законом обеспечение иммунной защиты населения является обязательным, однако вакцинация от коронавируса не была внесена в данную категорию.

"Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там общенациональный календарь прививок, он обязателен, это обязательная вакцинация. Были предложения перевести вакцинацию против ковида вот в этот раздел. Депутаты не поддержали. Поэтому вакцинация не является обязательной", – пояснил президент.

По словам Путина, этот же закон содержит указание, что в случае роста заболеваемости в отдельных регионах их руководители могут ввести обязательную вакцинацию в соответствии с рекомендациями санитарных врачей. Именно этой нормой воспользовались субъекты РФ, объявив обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

"Все действуют в рамках закона", – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в России количество привившихся от коронавируса достигло 23 миллионов человек. Также говорилось, что обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан будет введена еще в 8 регионах.

Перед этим главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.