Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан

Путин: я не поддерживаю обязательную вакцинацию
Владимир Путин заявил, что не поддерживает проведение вакцинации граждан от коронавируса на обязательных условиях.
"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, продолжаю придерживаться этой точки зрения", – сказал президент в ходе ежегодной прямой линии.
Путин отметил, что в соответствии с законом обеспечение иммунной защиты населения является обязательным, однако вакцинация от коронавируса не была внесена в данную категорию.
"Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там общенациональный календарь прививок, он обязателен, это обязательная вакцинация. Были предложения перевести вакцинацию против ковида вот в этот раздел. Депутаты не поддержали. Поэтому вакцинация не является обязательной", – пояснил президент.
По словам Путина, этот же закон содержит указание, что в случае роста заболеваемости в отдельных регионах их руководители могут ввести обязательную вакцинацию в соответствии с рекомендациями санитарных врачей. Именно этой нормой воспользовались субъекты РФ, объявив обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.
"Все действуют в рамках закона", – сказал Путин.
Ранее сообщалось, что в России количество привившихся от коронавируса достигло 23 миллионов человек. Также говорилось, что обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан будет введена еще в 8 регионах.
Перед этим главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.
Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.
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