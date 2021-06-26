Вакцинация стала самой популярной темой обращений к прямой линии с Путиным

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Россияне прислали более 100 тысяч обращений к прямой линии с Владимиром Путиным, наиболее популярной темой вопросов стала вакцинация от коронавируса. Об этом сообщает канал "Россия 24".

"Самая главная тема – это, безусловно, вакцинация и борьба с ковидом, а именно: какие конкретно вакцины выбрать и какие есть в тех поликлиниках, куда обращаются люди", – рассказал редактор прямой линии Антон Морозов.

Другими популярными темами стали распределение бесплатных лекарств, и жилищные вопросы.

Прямая линия Владимира Путина с россиянами состоится 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Программа выйдет в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Прямая линия пройдет в этом году без аудитории в студии. Задать вопросы главе государства все желающие смогут в том числе в специальном приложении. С российским лидером будут ведущие, которые вместе с ним перед прямой линией готовятся и работают со всеми вопросами.

Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме телемоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.