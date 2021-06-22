В Кремле рассказали о формате прямой линии с Путиным

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Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в этом году без аудитории в студии. Задать вопросы главе государства все желающие смогут в том числе в специальном приложении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, с российским лидером будут ведущие, которые вместе с ним перед прямой линией готовятся и работают со всеми вопросами.

"По понятным соображениям студии в этом году не будет", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он добавил, что линия будет высокотехнологичной, а упор делается именно на приложение для смартфонов.

Прямая линия Владимира Путина с россиянами состоится 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Программа выйдет в эфире телеканалов Первый, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме телемоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.

Самой продолжительной остается прямая линия 2013 года. Тогда Путин отвечал на вопросы россиян 4 часа 47 минут. В 2019 году прямая линия продолжалась 4 часа 8 минут.