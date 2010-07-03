В ходе прямой линии Путин ответил на 81 вопрос

Фото: kremlin.ru

Прямая линия с Владимиром Путиным на этот раз продолжалась 4 часа 8 минут. За это время президент РФ ответил на 81 вопрос, сообщает ТАСС.

Нынешняя прямая линия 17-я по счету с 2001 года. Первые пять длились менее трех часов каждая, однако с 2007 года ее длительность возросла.

Самой продолжительной остается прямая линия 2013 года. Тогда Путин отвечал на вопросы россиян 4 часа 47 минут. В прошлом году прямая линия продолжалась 4 часа 17 минут.

Задать свой вопрос можно было при помощи телефонного звонка, СМС-сообщения, видеообращения, через бесплатные приложения для смартфонов "Москва – Путину" или ОК Live.

По данным ВЦИОМ, около 75% россиян планировали следить за прямой линией.

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.