Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

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Согласно данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян (75%) планируют следить за прямой линией с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Ответы президента на вопросы граждан вызывают интерес у 80% опрошенных. Следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца прямой линии намерены 29% россиян. Еще 12% собираются посмотреть отдельные фрагменты, а 34% не будут смотреть прямом эфир, но намерены узнавать об основных вопросах и ответах из новостей, газет и интернета.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня. Этим летом президент России будет в 17-й раз отвечать на вопросы сограждан в прямом эфире.

Прием вопросов продлится до окончания программы. Задать вопрос можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Ранее стало известно, что СК возбудил первое уголовное дело по обращению на прямую линию с президентом. В заявлении от граждан говорилось о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги в селе Варна Челябинской области.

