Путин оценил вероятность возвращения к Советскому Союзу

Возвращение к Советскому Союзу маловероятно, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами. По словам президента РФ, такой сценарий возможен только через "очень тяжелые конфликты".
"Социализм в полном объеме – это мое личное мнение – (вернуть) маловероятно. Это только через очень тяжелые внутренние конфликты возможно. Но нужны ли нам эти конфликты?" – отметил Путин.
При этом он не исключил, что теоретически "политические силы, которые придерживаются левых взглядов, социалистических идей, могут контролировать страну и верховную политическую власть".
"Любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии, обращаясь к населению, способна завоевать его симпатии и утвердиться в верхних эшелонах власти", – заключил Путин.
Ранее президент заявил, что никто не имеет права ограничивать граждан в возможности критиковать действующую власть. Так он ответил на вопрос о возможности пересмотреть статью об оскорблении представителей власти.
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