В Мурманской области проведут проверки после жалобы Путину на низкие зарплаты

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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис распорядился провести проверки после обращения медицинского работника к Владимиру Путину во время прямой линии. Звонивший пожаловался на низкую зарплату в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

"Поручил провести проверку всех обращений с жалобами на зарплаты, это отдельная важная задача будет на контроле", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Чибиса.

Врио губернатора Мурманской области отметил, что на одной из встреч с жителями к нему обращалась врач с такой же жалобой. Однако в ходе проверки выяснилось, что это была зарплата за половину месяца, а полная зарплата оказалась в два раза больше.

"Но, конечно, проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть, и не только у врачей, область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли", – говорится в обращении Чибиса в Instagram.

20 июня проходит 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан, которые касаются политики, экономики, а также международной обстановки и социальной сферы.

Первые вопросы касались низких зарплат. Зачитывались обращения учителей. Путин усомнился, что россияне, работающие на полную ставку, получают зарплату ниже прожиточного минимума.

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