Прямая линия с Путиным состоится 30 июня

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Прямая линия Владимира Путина с россиянами состоится 30 июня. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что прямая линия начнется в 12:00 по московскому времени.

"Программа выйдет <...> в эфире телеканалов Первый, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", – заявили в пресс-службе Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал прямую линию с Владимиром Путиным. По его словам, власти готовятся к этому мероприятию.

Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме телемоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.

Самой продолжительной остается прямая линия 2013 года. Тогда Путин отвечал на вопросы россиян 4 часа 47 минут. В 2019 году прямая линия продолжалась 4 часа 8 минут.