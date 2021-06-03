Песков анонсировал прямую линию с Путиным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в 2021 году планирует провести традиционную прямую линию с гражданами. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время власти готовятся к этому мероприятию.

"Будет, (подготовка. – Прим. ред.) идет", – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.

Самой продолжительной остается прямая линия 2013 года. Тогда Путин отвечал на вопросы россиян 4 часа 47 минут. В 2019 году прямая линия продолжалась 4 часа 8 минут.

