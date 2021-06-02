В Кремле оценили обращения российских губернаторов к Илону Маску

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В Кремле не одергивали глав регионов, делавших бизнес-предложения предложения главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что работа губернаторов заключается в повышении инвестиционной привлекательности регионов, добавив, что некоторые субъекты в данном вопросе преуспели, другие же существенно отстают.
"Здесь разные точки зрения у губернаторов, у каждого своя стратегия, и судить можно только по результатам, по показателям", – цитирует Пескова "Газета.ру".
21 мая Маск в дистанционном формате принял участие в просветительском марафоне "Новое знание" в Москве. В своей речи он рассказал, что в скором времени Tesla появится в России, Казахстане и других странах СНГ.
На это оперативно отреагировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, предложивший Маску рассмотреть Подмосковье для строительства там завода Tesla.
Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в РФ
Позднее глава Владимирской области Владимир Сипягин поручил своему экономическому блоку подготовить предложения для Tesla. Он отметил, что для резидентов особой экономической зоны "Доброград" действует целый комплекс налоговых льгот.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил руководителю SpaceX и Tesla инвестировать в регион, который он возглавляет. Он обратил внимание на то, что Tesla – производитель экологичных автомобилей, а Ростовская область – самый экологичный регион России.
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