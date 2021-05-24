Депутат МГД Титов: инновационные мощности Москвы позволяют локализовать производство Tesla

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Мощности созданной в столице системы поддержки инноваций позволят Tesla разместить производство своих электромобилей в Москве. Об этом рассказал Агентству "Москва" член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов.

По его словам, на базе "Технополиса Москва" работает 180 предприятий наукоемких отраслей, а в Зеленограде создан комплекс, который ориентирован на производство электрических автомобилей.

"Заявление Илона Маска о размещении производства в России может стать реальным планом локализации выпуска электрокаров и комплектующих. Москва будет хорошей площадкой для такого проекта", – поделился парламентарий. Он также предположил, что за Tesla могут последовать и другие производители.

Титов полагает, что приход Tesla может привести к росту количества электромобилей на российском рынке, в том числе и отечественных. Вместе с тем будет развиваться производство зарядных станций, распространение которых повлияет на популярность электротранспорта в России.

Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил о планах компании официально прийти на рынки России, Казахстана и других стран СНГ.