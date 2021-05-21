Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в РФ

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Илон Маск рассказал, что в скором времени Tesla появится в России, Казахстане и других странах СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, стало известно, что Tesla рассматривает РФ как возможное место размещения заводов по производству электромобилей.

"У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию", – уточнил Маск в ходе марафона "Новое знание".

Мероприятие стартовало 20 мая. Параллельно оно пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.

Ранее Маск сделал громкое заявление о том, что Tesla приостанавливает продажи своих электромобилей за биткойны. По его словам, причина кроется в неэкологичном способе получения криптовалюты.