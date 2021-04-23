Кто виноват в авариях с Tesla: уязвимость автопилота или человеческая глупость?

Информационные порталы рассказали об очередной аварии с участием автомобиля Tesla Model S. Машина вылетела с дороги на крутом повороте, врезалась в дерево и загорелась. Полиция штата Техас обнаружила горящий автомобиль недалеко от шоссе и почти 4 часа не могла потушить его; в процессе пришлось даже консультироваться с заводом-производителем, чтобы уточнить, как лучше тушить горящие аккумуляторы. В салоне автомобиля были обнаружены двое погибших мужчин 59 и 69 лет, причем оба они находились на пассажирских сиденьях, водительское место оказалось пустым. Как это произошло – разбирался обозреватель Николай Гринько.



Свидетели рассказали, что один из мужчин перед поездкой доказывал другому, что его Tesla может ехать без водителя, и собирался это продемонстрировать. Алгоритмы Tesla действительно позволяют управлять машиной без участия человека, но для этого водитель все равно должен находиться за рулем, чтобы в нештатной ситуации взять управление на себя. Если датчики не обнаруживают человека на водительском сиденье, машина даже не начинает двигаться.



Судя по всему, владелец автомобиля смог обмануть системы безопасности (пока нет информации, как именно), сел на переднее пассажирское сиденье, а его друг расположился на заднем. Машина поехала, но на одном из поворотов не повернула колеса, поскольку в этом месте не было разметки, вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Сообщения об авариях с участием Tesla каждый раз привлекают общее внимание, среди них в отдельную (и довольно большую) категорию можно выделить ДТП, совершенные "по глупости": водитель в этот момент спал, смотрел сериал или вовсе не находился за рулем. Люди пытаются обмануть автопилот Tesla столько же, сколько этот автопилот существует. И если инженеры делают это для того, чтобы обнаружить и исправить ошибки в алгоритмах, то обычные владельцы – просто так, ради развлечения или лайков в соцсетях. Интернет заполнен роликами, в которых пользователи делятся лайфхаками, как заставить Tesla ехать без водителя.

Сначала выяснилось, что наличие водителя отслеживается с помощью простого датчика давления, который реагирует на ладонь, сжимающую руль. Один из владельцев Tesla обнаружил, что апельсин, вставленный между спицами и ободом руля, способен обмануть систему. Он разместил видео в интернете, и у метода появилось множество последователей, использующих для той же цели фрукты, овощи и детские игрушки.



Через некоторое время прошивка Tesla обновилась, апельсины в руле перестали работать. Тогда был найден новый способ: в руль стали вставлять пластиковую бутылку, наполовину наполненную водой. Дело в том, что новый алгоритм отслеживал легкие покачивания, которые живой водитель обязательно совершает, когда держит руль. Бутылка с водой качалась на неровностях дороги, и этого хватало, чтобы имитировать руку человека.

Когда с очередной прошивкой и этот трюк перестал срабатывать, нашелся новый вариант: на водительское сиденье укладывали тяжелый рюкзак, чтобы обмануть датчик веса, а сверху усаживали надувную куклу, на которую предварительно надевали черные очки. Салонная камера считала, что водитель находится на своем месте, и давала команду, разрешающую движение.

Противостояние программистов и горе-водителей продолжается по сей день. Очевидно, что такие эксперименты могут быть смертельно опасными, причем не только для самих экспериментаторов, но и для других участников движения, пешеходов и так далее. Но из всех этих историй можно сделать и совсем крохотный положительный вывод: искусственный интеллект еще очень долго не победит простую человеческую смекалку, помноженную идиотизм. Хотя…