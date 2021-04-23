Кто виноват в авариях с Tesla: уязвимость автопилота или человеческая глупость?

Информационные порталы рассказали об очередной аварии с участием автомобиля Tesla Model S. Машина вылетела с дороги на крутом повороте, врезалась в дерево и загорелась. Полиция штата Техас обнаружила горящий автомобиль недалеко от шоссе и почти 4 часа не могла потушить его; в процессе пришлось даже консультироваться с заводом-производителем, чтобы уточнить, как лучше тушить горящие аккумуляторы. В салоне автомобиля были обнаружены двое погибших мужчин 59 и 69 лет, причем оба они находились на пассажирских сиденьях, водительское место оказалось пустым. Как это произошло – разбирался обозреватель Николай Гринько.
Свидетели рассказали, что один из мужчин перед поездкой доказывал другому, что его Tesla может ехать без водителя, и собирался это продемонстрировать. Алгоритмы Tesla действительно позволяют управлять машиной без участия человека, но для этого водитель все равно должен находиться за рулем, чтобы в нештатной ситуации взять управление на себя. Если датчики не обнаруживают человека на водительском сиденье, машина даже не начинает двигаться.
Сообщения об авариях с участием Tesla каждый раз привлекают общее внимание, среди них в отдельную (и довольно большую) категорию можно выделить ДТП, совершенные "по глупости": водитель в этот момент спал, смотрел сериал или вовсе не находился за рулем. Люди пытаются обмануть автопилот Tesla столько же, сколько этот автопилот существует. И если инженеры делают это для того, чтобы обнаружить и исправить ошибки в алгоритмах, то обычные владельцы – просто так, ради развлечения или лайков в соцсетях. Интернет заполнен роликами, в которых пользователи делятся лайфхаками, как заставить Tesla ехать без водителя.
Сначала выяснилось, что наличие водителя отслеживается с помощью простого датчика давления, который реагирует на ладонь, сжимающую руль. Один из владельцев Tesla обнаружил, что апельсин, вставленный между спицами и ободом руля, способен обмануть систему. Он разместил видео в интернете, и у метода появилось множество последователей, использующих для той же цели фрукты, овощи и детские игрушки.
Через некоторое время прошивка Tesla обновилась, апельсины в руле перестали работать. Тогда был найден новый способ: в руль стали вставлять пластиковую бутылку, наполовину наполненную водой. Дело в том, что новый алгоритм отслеживал легкие покачивания, которые живой водитель обязательно совершает, когда держит руль. Бутылка с водой качалась на неровностях дороги, и этого хватало, чтобы имитировать руку человека.
Когда с очередной прошивкой и этот трюк перестал срабатывать, нашелся новый вариант: на водительское сиденье укладывали тяжелый рюкзак, чтобы обмануть датчик веса, а сверху усаживали надувную куклу, на которую предварительно надевали черные очки. Салонная камера считала, что водитель находится на своем месте, и давала команду, разрешающую движение.
Противостояние программистов и горе-водителей продолжается по сей день. Очевидно, что такие эксперименты могут быть смертельно опасными, причем не только для самих экспериментаторов, но и для других участников движения, пешеходов и так далее. Но из всех этих историй можно сделать и совсем крохотный положительный вывод: искусственный интеллект еще очень долго не победит простую человеческую смекалку, помноженную идиотизм. Хотя…