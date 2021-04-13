Илон Маск научил макаку мысленно управлять компьютером: следующий эксперимент – на людях

Еще в августе 2020 года Илон Маск представил разработку своей компании Neuralink – электронный чип, имплантированный в мозг живой свиньи. Тогда имплантат всего лишь регистрировал сигналы мозговой активности и выводил на экран их визуализацию. Маск пообещал продолжать работу над проектом и в ближайшее время показать следующий этап. И вот этот день наступил: 9 апреля на канале Neuralink в YouTube был выложен видеоролик, где демонстрировалась обезьяна, в мозг которой вживлен чип. Подробности эксперимента – в материале научного обозревателя Николая Гринько.





Самец макаки по кличке Пейджер был чипирован еще полтора месяца назад. Для начала животное обучили играть в простейшую видеоигру: на экране в случайном месте появлялись квадрат и точка, а с помощью джойстика нужно было перемещать точку, чтобы обе фигуры совпали. В этом случае из специальной трубки обезьяна могла получить лакомство. Как только Пейджер освоил правила игры, имплантат в его мозгу начал считывать и анализировать нервные импульсы управления лапой, которая двигала джойстик.

Через некоторое время джойстик отключили, но Пейджер продолжал им пользоваться, не подозревая, что рисунки на экране теперь подчиняются только мозговым сигналам. На финальном этапе эксперимента джойстик убрали совсем. Теперь обезьяна просто сидит перед монитором и управляет игрой исключительно силой мысли, получая при этом лакомство (и, судя по всему, удовольствие от игры).

Конечно, главная задача проекта вовсе не в том, чтобы научить обезьян играть в тетрис. Маск планирует вживить нейроинтерфейс в мозг человека и видит в этой технологии огромный потенциал. Первый (и самый простой) вариант применения мозговых чипов – мысленное управление гаджетами, компьютерами, бытовой техникой и так далее. Чтобы напечатать текстовое сообщение, пользователю уже не нужно будет нажимать кнопки на экране, достаточно будет лишь представить эти нажатия. А в дальнейшем станет возможно мысленно проговаривать текст, чтобы он отобразился на экране. С помощью нейроинтерфейса можно будет управлять устройствами любой степени сложности вплоть до автомобиля, самолета или космического корабля.



Второй и, по мнению Маска, даже более важный вариант использования – это медицина. Со временем система сможет шунтировать нарушенные нейронные связи, то есть передавать сигналы от мозга к конечностям, если по каким-то причинам нервная система не в состоянии делать это самостоятельно. Например, люди с парализованными ногами вновь смогут ходить, причем для этого им не потребуется дополнительных усилий – технология просто заменит "неисправную проводку". "Нейрочип должен помочь в лечении неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, слабоумие и травмы спинного мозга, а также объединить человечество с искусственным интеллектом", – говорится в пресс-релизе. "Если все пойдет хорошо, то мы начнем испытания на людях уже в этом году", – сообщил Маск.

Очень интересно, кто же станет тем самым первым человеком с чипом в голове. Не исключено, что это будет сам Илон Маск, поскольку так он сможет привлечь максимальный интерес к разработке. Вполне возможно, что инженеры Neuralink сделают первым подопытным человека, у которого есть проблемы со здоровьем. Причина все та же: можно только вообразить, какой шум поднимется в СМИ, если нейрочип позволит парализованному человеку встать с инвалидной коляски. Впрочем, подобные эксперименты требуют очень долгой подготовки, так что первого чипированного человека мы увидим в лучшем случае года через два-три. Хотя…