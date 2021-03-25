Из-за глобального потепления тропические звери перемещаются на север

Группа ученых Калифорнийского университета Беркли опубликовала отчет о влиянии глобального потепления на изменения ареала обитания тропических животных. Было изучено состояние биосферы субтропических штатов материковой части США. Внезапно выяснилось, что многие виды насекомых, рыб, рептилий, млекопитающих, трав, кустарников и деревьев расширяют свои ареалы к северу, причем довольно высокими темпами. Связано это с повышением среднегодовой температуры. Скоро ли мы увидим обезьян и питонов в Московской области – выяснял научный обозреватель Николай Гринько.





Животные и растения всегда стремились осваивать новые территории, но раньше на их пути ежегодно возникала "буферная зона" – области, в которых случаются заморозки. Даже если тропические виды могли попасть на эту территорию, низкие температуры не давали им возможности закрепиться и двигаться дальше. Сейчас заморозки ослабли, а то и вовсе исчезли, и это сделало возможным пусть и постепенную, но все же массовую миграцию.

На первый взгляд, это даже выглядит хорошей новостью, ведь известно, что разнообразие тропических видов стремительно сокращается. И например, морские черепахи и ламантины Флориды, расширяющие ареал на север вдоль Атлантического побережья, смогут найти новую кормовую базу и место для размножения. Но нельзя забывать о том, что в субтропиках живет множество видов, не все из которых милые.

Штат Флорида печально знаменит огромной популяцией темных тигровых питонов (Python bivittatus). Вообще-то эти змеи обитают в странах Юго-Восточной Азии (Индии, Вьетнаме, Таиланде и так далее), но в начале 90-х они неожиданно стали популярны в США в качестве домашних питомцев. Змееловы сотнями привозили молодых питонов и продавали по 20–30 долларов за штуку. Очень скоро выяснилось, что зверушки не так уж безопасны: во-первых, они хищники, а во-вторых, вырастают до 5 метров в длину.

Когда подросшие питоны начали поедать домашних кошек и даже собак, испуганные хозяева стали… отпускать их на волю. И если в большинстве штатов змеи не выживали на улице, то в теплой Флориде они успешно размножались. А сегодня вступают в схватки даже с местными аллигаторами, часто выходя победителями. Власти штата обеспокоены настолько, что платят всем желающим деньги за уничтожение питонов, но пока эти меры результата не дали.



И вот теперь тигровые питоны активно расширяют свой ареал на север. А вместе с ними сотни других видов: растения, способные захватывать огромные пространства, хищные рыбы, успешно поедающие местную фауну, насекомые, уничтожающие леса. Отдельную опасность представляют комары, переносящие вирус Западного Нила, вирус Зика, лихорадку денге и многие другие болезни.

Казалось бы, нас с вами должно не слишком заботить происходящее на другом континенте, но глобальное потепление потому и называется глобальным, что затрагивает всю планету. У нас под боком происходят те же самые процессы, и Азия со всем своим биоразнообразием к нам намного ближе, чем к Америке. До Индии, конечно, далековато, но до Китая – рукой подать. А еще ближе к России – степи, полупустыни и пустыни, в которых тоже обитают немало змей и ядовитых насекомых.

Биологические законы одинаковы по всему земному шару, и если среднегодовая температура у нас повысится, то и зоны обитания множества видов начнут двигаться. Как давно вы встречали на собственной кухне скорпиона или тарантула? Наверняка ни разу в жизни. Но биологи и климатологи предупреждают, что если глобальное потепление будет и дальше развиваться сегодняшними темпами, то такие встречи довольно скоро могут стать обычными. Конечно, произойдет это не завтра и даже послезавтра, так что вполне можно не волноваться, считая, что "на наш век нормального климата хватит". Хотя…