Ученые рассказали, когда на Земле исчезнет весь кислород

Несколько дней назад новостные сайты разразились пугающими заголовками: "Ученые предсказали катастрофу земной атмосферы! Солнце выжжет весь кислород на Земле!" Сообщения правдивы: кислород действительно исчезнет, и ученые действительно об этом сообщают. Вот только ждать катастрофы придется довольно долго. Подробнее – в материале нашего научного обозревателя Николая Гринько.



Все звезды во Вселенной проходят в своем развитии несколько стадий, и наше Солнце не исключение. Приблизительно через миллиард лет его активность вырастет настолько, что все молекулы углекислого газа в земной атмосфере распадутся. Углекислый газ нужен растениям для фотосинтеза, без него вся флора погибнет и атмосфера Земли постепенно останется без кислорода. Процесс этот, по подсчетам ученых, займет пару тысяч лет, и выжить в таких условиях смогут только простейшие анаэробные организмы. Именно об этом идет речь в статье Казуми Озаки из Университета Тохо и его американского коллеги Кристофера Рейнхарда из Технологического института Джорджии.

Есть повод поговорить о том, что ждет нашу планету в отдаленном, очень отдаленном будущем. На эту тему существует довольно много теорий, большинство которых складываются в единую, пусть и не слишком радостную картину.

Сейчас Земля находится в межледниковой эпохе, которая, по предположениям, закончится через 25 тысяч лет – планета вновь покроется ледниками. Правда, сегодня человечество так активно вырабатывает парниковые газы, что начало следующего оледенения может задержаться на пару тысячелетий. Радует, что долго вредить атмосфере мы не сможем: предполагается, что ископаемое топливо, которое мы активно сжигаем, закончится уже к 2200 году. Но и за этот срок вред для биосферы может достичь колоссального уровня и даже стать необратимым.

Все мы знаем, что когда-то на Земле был один-единственный суперконтинент, которому сегодня дали название Пангея. Затем он раскололся на несколько частей, образовав современные материки. Но литосферные плиты продолжают двигаться, континенты ежегодно смещаются на несколько сантиметров. Континентальный дрейф приведет к тому, что через 250-300 миллионов лет материки вновь сойдутся, но на этот раз вокруг Антарктиды, а потом опять разделятся.

Правда, процесс этот не бесконечный: он будет продолжаться, пока на Земле есть океаны, а ядро планеты генерирует энергию. Водной оболочке ученые отводят чуть больше миллиарда лет – к этому сроку светимость солнца увеличится на 10% и светило полностью испарит всю жидкость с планеты и из атмосферы.



Наш естественный спутник – Луна – оказывает на планету положительное влияние: она стабилизирует наклон земной оси, и благодаря этому у нас не происходит резких смен климата с катастрофическими последствиями.



Но Луна постепенно удаляется от Земли, и через несколько миллиардов лет стабилизирующий эффект исчезнет. Наша планета, вероятно, начнет хаотично менять угол наклона, климат начнет резко меняться, и если к тому времени биосфера в каком-то виде сохранится, то выжить она не сможет.

Вернемся к Солнцу. По подсчетам ученых, через 6 миллиардов лет наш желтый карлик превратится в красного гиганта. Расширившись, светило поглотит Венеру и Меркурий. Атмосфера Земли будет полностью развеяна в космосе, а сама планета превратится в сплошной океан лавы – температура на поверхности превысит две тысячи градусов. Разумеется, жизни здесь не будет.

Финальная стадия наступит через 8 миллиардов лет. Солнце не взорвется, став сверхновой, – для этого нашей звезде недостаточно массы. После того как светило пройдет фазу красного гиганта, его внешняя оболочка будет сорвана и из нее образуется планетарная туманность. В центре этой туманности останется белый карлик – очень горячий и плотный объект, по размерам сопоставимый с сегодняшней Землей, и в течение многих миллиардов лет он будет остывать, пока не угаснет совсем.



Успокаивает лишь одно: если даже к этому моменту человечество каким-то чудом не вымрет, то давно уже сменит прописку, переселившись на другие планеты или искусственно созданные космические объекты. Правда, откровенно говоря, никто из ученых даже не рассматривает такую вероятность. Но этот факт никак не мешает нам верить в то, что человечество ждет долгое и однозначно светлое будущее. Хотя…