Ученые назвали окончательную причину вымирания динозавров

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Вопрос: почему вымерли динозавры, – долгое время оставался без точного ответа. В исчезновении с лица Земли самого массового и процветающего вида (вместе со многими другими) обвиняли и глобальное потепление, и сильное похолодание, и активную вулканическую деятельность, и мощную солнечную вспышку, и генные мутации… Но в популярной культуре прижилась другая версия: динозавров погубил гигантский астероид, упавший на Землю.

В ученой среде было принято смотреть на это предположение с легкой иронией, поскольку прямых доказательств "астероидной теории" не существовало. Международная группа ученых, возглавляемая профессором Брюссельского университета Стивеном Годерисом, на днях заявила, что смогла развеять все сомнения: динозавров убил именно метеорит.

Начнем издалека. В 1978 году во время изучения Мексиканского залива геофизики совершенно случайно обнаружили многокилометровый подводный холм в виде дуги. Его продолжение нашли и на суше: две половины образовывали кольцо диаметром 180 километров. Так был открыт Чикшулуб – самый большой ударный кратер на Земле. Он образовался около 66,5 миллиона лет назад, в конце мелового периода, когда в нашу планету врезался астероид диаметром около 10 километров. Энергия удара была в два миллиона раз больше, чем у самой мощной термоядерной бомбы, изобретенной человечеством. Метеорит пробил в земной коре кратер глубиной 20 километров, мгновенно испарив гигантский объем воды и рассыпавшись в пыль вместе с окружающей породой. Если бы астероид упал под маленьким углом, то большая часть пыли и обломков была бы выброшена далеко за пределы атмосферы. Если бы он рухнул вертикально, то все это не разлетелось бы так далеко. Но угол падения оказался самым неудачным – около 60 градусов – и в атмосферу Земли было выброшено невероятное количество сажи, пыли и других продуктов мощнейшего взрыва.

По океанам прокатилась 100-метровая волна цунами. Выбитые от удара раскаленные куски пород упали в леса, вызвав пожары. Дым, пыль и сажа на несколько лет сделали атмосферу всей планеты непрозрачной – даже днем было не светлее, чем лунной ночью. В результате растения перестали вырабатывать кислород, а средняя температура на Земле упала на 28 градусов. Все это привело к массовому вымиранию: пищевые цепи были разрушены, всего за пару десятилетий на планете исчезло 75% всех живых организмов, в первую очередь самые крупные из них – динозавры.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Ученые довольно долго пытались связать биологическую катастрофу с падением метеорита. Главным доказательством было совпадение во времени: оба события по геологическим меркам произошли практически одномоментно. Затем появились дополнительные доказательства. Дело в том, что по всей планете в породах, образовавшихся 66,5 миллиона лет назад, содержится аномально большое количество иридия. Это довольно редкий элемент, на Земле его очень мало, но в астероидах некоторых типов иридий есть в больших количествах, его даже называют "металлом из космоса". Но принадлежал ли метеорит, упавший в Мексиканский залив, к такому типу, до сих пор оставалось неизвестным.

В конце февраля 2021 года группа ученых опубликовала отчет об изучении горных пород, добытых в кратере Чикшулуб. Результаты исследований говорят сами за себя: в месте падения астероида найдено огромное количество иридия, а самая высокая его концентрация – в центре кратера. Руководитель группы Стивен Годерис заявил: "Это развеивает любые сомнения. Точка наконец поставлена".



Итак, главенствующий вид, безраздельно царствовавший на всей Земле, был практически мгновенно уничтожен падением 10-километрового метеорита. Жизнь на планете замерла, остались лишь самые мелкие представители фауны, которым не нужно было много пищи. В их числе были и наши предки, еще даже не приматы, а их предшественники.

Мы с вами далекие потомки небольших грызунов, прятавшихся в подлеске и питавшихся фруктами и насекомыми. А ведь если бы не метеорит, то логично предположить, что разумным видом стали бы не приматы, а динозавры, причем произошло бы это намного раньше. Так что сегодня мы бы больше напоминали ящеров, чем обезьян, но при этом уже летали бы в далекий космос и, возможно, нашли бы там другую жизнь и даже братьев по разуму. Хотя…

