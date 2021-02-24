Климатологи оценили прогноз о приближении малого ледникового периода

Вопреки распространенному мнению о глобальном потеплении, человечество ждет малый ледниковый период, заявили в РАН. О приближающемся похолодании говорят природные аномалии в европейской части России. Разбираемся, действительно ли климат уже повернулся в сторону холодного цикла.



Нет никакого глобального потепления?

Океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов заявил, что Землю ждет малый ледниковый период. По его словам, сейчас не может идти речи о глобальном потеплении, о котором многие говорят.

"Я в Арктике с 1965 года. Нет никакого глобального потепления. Если бы сторонники этой теории оказались правы, лед давно бы в Арктике растаял", – сказал академик.

Матишов подчеркнул, что климат цикличен. По его словам, теплый период уже завершился и сейчас идет разворот в сторону холодного цикла. Удивительно теплая зима 2020 года в Центральной России не должна сбивать с толку, добавил специалист. Ведь тогда же морозы накрыли Северную Америку, снегом завалило Иорданию, Афганистан, Грецию и Турцию.

"За последние 15 лет Таганрогский залив покрывался льдом в среднем на 54 дня в год. Для юга это необычно много и ближе к похолоданию", – привел пример эксперт.

Матишов подчеркнул, что о похолодании говорит "разбалансировка" климата в европейской части России. "Торнадо в регионах, где их не было раньше, холодные зимы, засухи и пожары, кратковременные, но очень интенсивные осадки", – объяснил он.





Геннадий Матишов научный руководитель Южного научного центра РАН Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения незаметны для человеческой жизни, только для эпох.

Кроме того, академик прокомментировал изменения Гольфстрима, зарегистрированные учеными. По его словам, на климате это не скажется, впрочем, как и ситуация с Арктикой.

"А вот наш главный морозильник Антарктида – совсем другое дело. Ее ледяной щит содержит около 92% всех льдов суши. Если это холодное царство начнет по-настоящему таять, тогда можно говорить о непредвиденном потеплении", – объяснил Матишов.

Специалист добавил, что Антарктида – стабильная система, которую так просто не растопить, поэтому ждать потопа в ближайшие эпохи не стоит.

По мнению академика, главный фактор в формировании климата – Мировой океан, а не человек. Последний в этом вопросе "слишком высокого мнения о себе", говорит специалист. "Природная машина" пока успешно справляется с нашим влиянием", – подытожил Матишов.



Оледенение или потепление?

Заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов в беседе с Москвой 24 заявил, что разворот в сторону холодного цикла пока еще не наступил.

"Продолжается глобальное потепление, которое и будет длиться следующие десятилетия. Тут дело не в персональных ощущениях, хотя, я думаю, и они уже для большинства жителей нашей страны говорят однозначно о том, что климат становится теплее", – объяснил эксперт.





Владимир Семенов замдиректора института физики атмосферы имени Обухова РАН Если мы возьмем столетний тренд, то увидим потепление практически во всех точках земного шара, где-то оно будет больше, где-то меньше. Это говорит о том, что воздействие, которое оказывается на земную климатическую систему, носит глобальный характер и связано с увеличением парникового эффекта, который появляется везде, во всех широтах.

Однако, по мнению специалиста, разворот в сторону ледникового периода однажды все же наступит. "Существуют ледниковые циклы, последний закончился 12 тысяч лет назад. Сейчас вот период межледниковья. Через несколько тысяч лет, по идее, должны начать расти ледники, должен наступить ледниковый период где-то через 5–10 тысяч лет", – сказал он.

По данным некоторых исследований, можно предположить, что к следующему ледниковому периоду человечество придет лишь через сто тысяч лет, добавил Семенов. Такое увеличение временного промежутка, по словам специалиста, связано с сильным антропогенным потеплением.

В свою очередь, климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что пока еще идет глобальное потепление.

"В результате тают льды Гренландии, из-за этого огромное количество пресной воды попадает в Северную Атлантику, начинает замедляться Гольфстрим. Эта тенденция видна, потому что по всему миру ледники тают. Единственный регион, где они растут, – Норвегия, там фиксируется небольшое похолодание", – объяснил эксперт.

Карнаухов добавил, что настоящие наступление ледникового периода – это когда даже летом будут лежать сугробы. По его мнению, тенденции климата таковы, что человечество действительно однажды может застать это время.