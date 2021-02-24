В РАН отвергли теорию глобального потепления

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Научный руководитель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов заявил, что человечество ждет малый ледниковый период, не глобальное потепление.
По словам ученого, климат цикличен, но в настоящее время идет уже похолодание, а не потепление. Об этом говорит разбалансировка климата на европейской части России: холодные зимы, засухи, пожары, интенсивные осадки.
"Я в Арктике с 1965 года. Нет никакого глобального потепления. Если бы сторонники этой теории оказались правы, лед давно бы в Арктике растаял", – сказал Матишов "Российской газете".
Он выразил уверенность, что теплый период в Арктике подошел к концу и климат повернулся в сторону холодного цикла. Он добавил, что непривычно теплая зима прошлого года в Центральной России не должна сбивать с толку.
"Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох", – отметил ученый.
Академик заключил, что человек слишком высокого мнения о себе, а главный фактор в формировании климатической повестки – Мировой океан. Пока "природная машина" успешно справляется с антропогенным влиянием, уверен Матишов.
Вопрос глобального потепления – один из самых спорных в современной научной политике. Большинство ученых не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать.
В свою очередь, климатические скептики отвергают или подвергают сомнению антропогенный фактор.
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