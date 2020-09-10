Ученые назвали быстрый рост деревьев в мире плохим знаком

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые из Университета штата Нью-Йорк выяснили, что увеличение количества углекислого газа в воздухе способствует росту деревьев. Однако это сказывается на продолжительности их жизни.
Как говорится в статье в научном журнале Nature Communications, новые данные могут свести на нет надежду на сдерживание глобального потепления с помощью посадки лесов. Ранее предполагалось, что увеличение числа лесов усилиями человека может быть эффективно в борьбе с потеплением. Это учитывалось и во всех прогностических климатических моделях.
Известно, что леса обладают способностью поглощать углекислый газ, тем самым снижая его содержание в атмосфере. Однако исследователи считают, что уровень поглощаемого CO2, вероятно, будет снижаться. Это связано с тем, что медленнорастущие и долгоживущие деревья заменяются быстрорастущими и уязвимыми.
Ученые пришли к такому выводу, изучив годовые кольца на более чем 200 тысячах древесных спилов в разных частях мира. Оказалось, что зависимость между скоростью роста и продолжительностью жизни проявляется повсеместно.
По мнению специалистов, деревья компенсируют ускоренный рост тем, что вкладывают меньше ресурсов в защиту от негативных факторов среды, таких как засухи или нашествие насекомых.
Французские ученые ранее обнаружили, что многие виды живых организмов, особенно морских животных, из-за изменения климата мигрируют ближе к полюсам и вверх по горным склонам.
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