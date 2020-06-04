Ученые зафиксировали массовую миграцию животных

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Французские ученые обнаружили, что многие виды живых организмов, особенно морских животных, мигрируют ближе к полюсам и вверх по горным склонам.
Как говорится в статье в журнале Nature Ecology & Evolution, причиной изменений названы катастрофические изменения климата. Специалисты проанализировали 258 научных работ об изменении мест обитания более чем 12 тысяч бактерий, грибов, растений и животных.
Оказалось, что ареал обитания насекомых сдвигается со скоростью 18,5 километра в год, морских видов животных – 6 километров, а у сухопутных – 1,8 метра в год.
При этом отмечается, что водные организмы быстрее реагируют на повышение средних температур, так как вода примерно в 28 раз лучше, чем воздух проводит тепло.
Кроме того, исследователи указали, что наземные организмы переселяются по склонам гор на большую высоту. В этой связи некоторые виды оказались на грани вымирания, так как не приспособлены к среде с более высокой температурой, которая поднимается вверх по склону.
Швейцарские климатологи ранее пришли к выводу, что Альпийские горы лишатся почти всех запасов снега к 2100 году из-за глобального потепления. При этом большая часть из них исчезнет вне зависимости от дальнейших действий человечества.
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