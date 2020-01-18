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Наука

07:57

Ученые назвали причину гибели динозавров

наука

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Ученые из Йельского университета в США назвали ключевой причиной вымирания динозавров падение астероида.

Ранее считалось, что этому способствовала вулканическая активность, говорится в статье, опубликованной Science. В ней указывается, что массовое извержение вулканов в Центральной Индии произошло до гибели динозавров.

Считалось, что извержения, произошедшие около 66 миллионов лет назад могут привести к массовому вымиранию. Вулканы выделяют множество газов, которые способны изменить климат и повысить кислотность окружающей среды, передает портал "Мир 24".

Однако ученые пришли к выводу, что действительной причиной стало падение метеорита на территории Мексики около 65 миллионов лет назад. Его диаметр составлял 10 километров, а при падении образовался кратер Чиксулуб диаметром 180 километров.

Это спровоцировало лесные пожары на планете. Сажа закрыла земную поверхность от солнечного света. Как полагают специалисты, в течение трех лет температура воздуха была отрицательной, что явилось причиной вымирания. Климат восстановился спустя десятилетия.

В декабре археологи обнаружили окаменевшие зубы зауроподов, гигантских длинношеих травоядных динозавров, на юго-западе Якутии. Находка стала самой северной в общности обнаруженных останков древних животных.

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