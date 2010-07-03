В Якутии нашли останки самых северных динозавров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Археологи обнаружили окаменевшие зубы зауроподов, гигантских длинношеих травоядных динозавров, на юго-западе Якутии. Об этом сообщил портал "Мир 24".

Как рассказали эксперты, останки динозавра обнаружили на палеошироте 62 градуса – тем самым находка стала самой северной в общности обнаруженных останков древних животных. Ученые также объяснили, как теплокровные динозавры могли оказаться далеко на севере.

По словам исследователей, древнее расположение материков отличалось от современного, а потому на территории нынешнего севера средняя температура была выше нуля, но ниже +14 градусов. Кроме того, перепад температур между тропическими и полярными областями не был резким. Это объясняется спецификой океанских течений.

Ранние исследования ареала обитания динозавров-зауроподов указывали на то, что животные мигрировали к Северному полюсу в моменты потепления. Новая находка же дополняет эту теорию – стало очевидно, что животные жили и размножались в регионе.

В начале ноября ученые сообщили о находке скелета гигантского пингвина времен олигоцена в Новой Зеландии. Останки птицы обнаружили в гавани Кохия. За счет скелета специалисты смогли реконструировать внешний вид гигантов.

